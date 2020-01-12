دينا عبدالكريم تنضم لبرنامج «صباح الخير يا مصر»

أكدت مصادر من داخل الهيئة الوطنية للإعلام، لـ"الدستور"، انضمام الإعلامية دينا عبدالكريم، للمشاركة في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، ضمن خطة تطوير ملف الهيئة الوطنية للإعلام، حيث يشرف الإعلامي ألبرت شفيق على ملف التطوير، لتنضم بذلك دينا عبدالكريم لكتيبة المذيعين، هم أسما قنديل، هبة جلال، جومانا بدوي، محمد الشاذلي وهدير أبوزيد.



يذكر أن دينا عبدالكريم مذيعة مصرية، وكاتبة في جريدة "المصري اليوم"، ومؤسس شركة ميديولوجي للإنتاج والتدريب، وقدمت برامج عدة أبرزها "القاهرة 360"، كما شاركت في تقديم مؤتمرات الشباب.