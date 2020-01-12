بعد إستبعاده من «ذا فويس كيدز».. والد «يوسف»: نثق فى موهبته

حالة جدل أثارها الطفل يوسف بيتر عادل على السوشيال ميديا عقب إستبعاده من برنامج مسابقات الاغانى "ذا فويس كيدز"، تداول البعض مقطع فيديو له معلنا تعاطفه مع يوسف،مبديا إندهاشه من الإستبعاده خاصة أنه يتميز بصوت جميل.



تواصلت "الدستور" مع بيتر عادل والد الطفل الذي أكد على أنه عقب رفض إبنه أصيبوا بالضيق، لكنهم الآن بحالة سعيدة قائًلا:" يوسف كان مضايق فى ساعتها لكن دلوقتى مبسوط لانه يملك سلام داخلى بشأن هذه القصة، وإحنا أسرته واثقين جدًا فى موهبته".



وأضاف أن إبنه فى الصف الأول الاعدادى، لكنه حصل على جوائز بمسابقات عديدة فى الترانيم، وأنه متميز بها، مؤكدًا فى تصريحاته لـ"الدستور" أن يوسف حصد مراكز متقدمة فى هذه المسابقات، مشيرًا أيضًا إلى أنه مشهور فى السوشيال ميديا بسبب تميزه فى الترانيم.



