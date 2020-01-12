إحالة وقف برنامجي رضوى الشربيني ومفيدة شيحة للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علاء مصطفى، والمطالبة بالتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس"، والإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" ووقف بث البرنامجين، لتحريضهما على تفكيك وحدة المجتمع، للمفوضين على أن يودع التقرير قبل 1 مارس المقبل.



اختصمت الدعوى التى حملت 8547 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتيهما.



وقالت الدعوى: "إن مقدمتى البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال، والحط من شأنهم، وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة، ما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما على الرجال مما أدى إلى زيادة نسب معدلات الطلاق".