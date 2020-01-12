تحويل 350 مليون جنيه لمشروعات «حياة كريمة» في 11 محافظة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تحويل مبلغ 350 مليون جنيه كدفعة أولى من المخصصات المالية لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي سيتم تنفيذها في الـ143 قرية بالمرحلة الأولى في 11 محافظة.



حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجا للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة حوالي 3.9 مليار جنيه.



وقال شعراوي، إنه من المقرر أن يتم إتاحة مبلغ 280 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري كدفعة أولى لمشروعات الصرف الصحي والمدارس لجهات الإسناد المركزية، وشدد الوزير على أنه سيتم البدء بصورة سريعة في تنفيذ المشروعات المخططة في المبادرة، حيث تتضمن هذه الأعمال مشروعات لرصف الطرق والإنارة ومياه الشرب والوحدات الصحية.



وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة وضع جدول زمني للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء شعراوي بمقر الوزارة، مع كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى مشاركة د.حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، فضلا عن أعضاء الوحدة المركزية للمبادرة، والتي تم تشكيلها في الوزارة وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بتلك المحافظات.



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالإسراع في إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى.



وأضاف شعراوي أنه عقد اجتماعا في ٢٩ ديسمبر الماضي بمحافظة الأقصر مع محافظو محافظات الصعيد المستهدفة في المبادرة وهي الأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، حيث تم مراجعة الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي ١٢١ قرية.



وأكد وزير التنمية المحلية أنه يسعى إلى إحداث إنطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها بالقرى المستهدفة ليتم الانتهاء من عدد كبير منها خلال 30 يونيو المقبل.



وأوضح شعراوى أنه يتم العمل كفريق واحد بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى المبادرة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.



وأكد الوزير أنه تم اختيار قرى المرحلة الأولى وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي ٧٠٪؜، وقال شعراوى أن الرئيس السيسي يتابع كافة مستجدات مبادرة "حياة كريمة" ولا بد من الإسراع في إجراءات تنفيذ المشروعات قبل نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ واستكمال باقي المشروعات في القرى المستهدفة في العام المالي القادم.



وأشار شعراوي إلى أنه سيتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر للشركات والمقاولين المحليين لضمان سرعة التنفيذ مع مراعاة الأسعار الاسترشادية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع بشكل يومي مع الوزارة عمليات التنفيذ على أرض القرى بالمحافظات.



وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين مع المسئولين عن متابعة وتنفيذ المبادرة والوحدات التي تم تشكيلها في كل محافظة مع الوحدة المركزية في الوزارة، والعمل على تذليل ومواجهة اأي تحديات أو معوقات فيما يخص عملية تنفيذ المشروعات، وشدد شعراوى على أهمية أن يشعر المواطن في تلك القرى بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة على أرض الواقع.



وقال شعراوي إن الوزارة شكلت مجموعات وفرق عمل وبدأت في جولات ميدانية بالقرى المستهدفة فى المرحلة الأولى، وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية والدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والجمعيات الأهلية فى المحافظات التي ستنفذ بها المبادرة في دعم جهود الحكومة لسرعة تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.



وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية عنصر الوقت لتنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى، وسيقوم بالمتابعة مع السادة المحافظين والقيام بجولات ميدانية للقرى لمتابعة نسب التنفيذ.



وكشف الوزير عن أن الوزارة ترصد وتقيم احتياجات عدد من القرى في محافظات المرحلة الأولى تمهيدا لوضع مخطط شامل لتحويلها إلى قرى نموذجية لتكون بمثابة نموذج يتم الاسترشاد به عند تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المصرية مستقبلا.



وأكد شعراوي أن أهم ما تتسم به إجراءات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" أنها تستجيب لتكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين والشفافية معهم والتنسيق مع المجتمع المدني وتشكيل لجان للتخطيط المحلي لضمان التنسيق والتكامل بين خطط التنمية وتدخلات الدولة في هذه القرى.



وقال الوزير إن الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بمقر الوزارة ستتولى الإشراف على عملية تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى المتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع والمساهمة في عمليات بناء القدرات للكوادر البشرية.