الصحة تطلق 6 قوافل طبية مجانية اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 6 قوافل طبية مجانية اليوم، بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضحت أنه تم إطلاق القوافل الطبية في مناطق عزبة سكينة مركز شرق محافظة الاسكندرية، ودمشقين مركز الفيوم، والصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومرسي حميرة وأم الخير (إبرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، ومنشية المصرى مركز سيدى سالم محافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى منطقة وادى العرب مركز نصر النوبه محافظة أسوان.



وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.