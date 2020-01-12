«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

من العبارات القديمة الخاصة بالفراق والخصام دخل الحارة المصرية، " خالتى وخالتك واتفرقوا الخالات " التى تأتى بعد شد وجذب، وبعد تيقن من خطأ الطرف الأول، الذى فعل أمرا مشينا يستوجب القطيعة. وفى عبارة خالتى وخاللتك تأكيد على أن المتخاصمين تربطهما صلة قرابة وثيقة.



هذا المثل وإن تشابه فى الهدف مع المثل القائل " صباح الخير ياجارى إنت فحالك وأنا فى حالى" إلا أن المثل الثانى يخص الجيران أو الزملاء فى العمل أو الأصدقاء، بينما هذا المثل يخص الأقارب. ومعنى " خالتى وخالتك واتفرقوا الخالات" أن أمى وأمك شقيقتان ولكنهما رحلا ولم يعد هناك رابطا بيننا اليوم، بعد أن فعلت ما فعلت. لذا كل يرحل إلى حال سبيلة ولا يتعامل مع الآخر ولو فى الأمور العامة. وإذا أمعنا النظر فى مثل "صباح الخير ياجارى انت فحالك وانا فحالى" تعنى الالتزام بالتحية والعلاقات الاجتماعية العامة دون الدخول فى العلاقات الشخصية، بينما فى مثل الخالات يكون الفراق قطعيا ليس فيه صباح الخير ولا مساء النور، بل هو يعنى القطيعة التامة.