ندوة مشتركة بين أكاديمية البحث العلمى وجامعة قناة السويس

تنظم جامعة قناة السويس ندوة بعنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في تنمية محور قناة السويس" يوم الأحد الموافق ١٩ يناير الجاري في تمام الساعة ١١ صباحا وحتى الـ١ ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس.



وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



ويشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في فعاليات الندوة والاستفادة من المناقشات التفاعلية من أجل خلق مقترحات وتوصيات تفيد مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار في تنمية محور قناة السويس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي، لتطوير طرق البحث العلمي في الجامعة.