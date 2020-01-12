ثُلثهم انتقلوا للجيزة.. 1.1 مليون مهاجر بين المحافظات

أظهرت دراسة حديثة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول مشكلة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) وفقًا لخصائصهم، أن نسبة المساهمة في قوة العمل بين الشباب في الفئة العمرية (15-29) تبلغ 33،7% وبلغ معدل البطالة بينهم 22،5%.



وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الشباب المتعطلين لمدة تراوحت من عام إلى عامين تبلغ 42،3% من إجمالي الشباب المتعطلين، وبلغت تلك النسبة للمتعطلين لمدة أقل من عام 40%، أما من هم متعطلون لمدة أكثر من عامين فتبلغ نسبتهم 17،7%.



كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 75% من الشباب المتعطلين في الفئة العمرية (15-29 سنة) لم يسبق لهم العمل.



كما سلطت الدراسة الضوء على الهجرة الداخلية في خلال الفترة (1996-2017)، ووفقا للدراسة تم اعتبار الفرد مهاجرا فى تعداد 2017 إذا كان قد غير محل إقامته منذ عام 2006، وطبقا لهذا المفهوم فقد بلغ إجمالي عدد المهاجرين بين محافظات الجمهورية حوالى 1،1 مليون نسمة عام 2017، حوالى ثلث هؤلاء المهاجرين انتقلوا إلى محافظة الجيزة بنسبة 31،2٪.



وبينت الدراسة أن نسبة المهاجرين إلى محافظة القليوبية بلغت 17،7% تليها محافظة القاهرة 15،5% من إجمالي المهاجرين بمحافظات الجمهورية 2017، أشارت الدراسة إلى أن نسبة المهاجرين بالفئة العمرية أقل من 20 سنة تبلغ 25،9٪ في حين سجلت الفئات العمرية المنتجة (15-44 سنة) 60،9٪ والفئة (45-64 سنة) 11،5%، أما نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) فبلغت 1،8٪.



كما اشارت الدراسة أيضًا إلى أن 22،4٪ من المهاجرين حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى تليها نسبة الحاصلين على مؤهل متوسط فنى بنسبة 20،8٪ ثم يليها المهاجرين الأميين بنسبة 19،8٪.