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مصر

التراس يوجه بتوفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية في أفريقيا

الأحد 12/يناير/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإسراع في الخطوات التنفيذية للتحول للاقتصاد الرقمي والميكنة وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال المباحثات مع Mulualem Syoum ملالم سيوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة A-eTrade Group وممثل الإتحاد الإفريقي والدكتورة "أماني عصفور" برابطة دول الكوميسا الإفريقية، وبحضور المهندس "أحمد مكي " رئيس مجلس إدارة شركة " فايبر مصر ".

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن الشراكة والتعاون لتعزيز خدمات الإقتصاد الرقمي وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية بدول القارة الإفريقية من خلال إنشاء منصة رقمية الكترونية للتعريف بالإمكانيات والمنتجات الافريقية، لافتا إلى وجود منطقة للتجارة الحرة الإفريقية وتشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأضاف أن "الهيئة العربية للتصنيع" تضع كافة امكانياتها لإنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصة الإلكترونية، مشيرا إلى دراسة إنشاء مركزا للمعلومات ومقره مصر يستهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق الإفريقي وإطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لتمكين التجارة والإقتصاد الرقمي من الازدهار على المستويات المحلية والإقليمية والقارية، خاصة في ظل تفوق متزايد وابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية في إفريقيا.

وأوضح "التراس" أنه هذه هي الخطوة الأولى التنفيذية لاعتماد منصة التجارة الإلكترونية على مستوى القارة الإفريقية وكذلك الأطر الإدارية والتنظيمية المرتبطة بدعم التجارة الرقمية وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية تسرع بخطوات التنمية المستدامة لإفريقيا.

كما ذكر أهمية تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي، وأيضا الاتفاق على التعاون لتسويق وتوزيع منتجات "العربية للتصنيع" مثل وسائل النقل والطاقة والمياه والعربات المدرعة، من خلال استخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها في السوق على المنتجات الأخرى بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.

من جانبه أعرب ملالم سيوم، عن سعادته بالشراكة مع "الهيئة العربية للتصنيع" نظرا لما تمتلكه من إمكانيات متطورة وخبرات في مجال التحول الرقمي والتزامها الدقة وفقا لمعايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذي يشجع إلى عقد المزيد من الإستثمارات مع الهيئة، بما يخدم عمليات توسيع أسواق السلع والخدمات الأفريقية وتمكين التحول الرقمي في جميع أنحاء إفريقيا.

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