مسرح الطليعة يعيد تقديم مسرحية «مخدة الكحل»

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة حاليا تستعد لاستقبال عرض "صبايا مخدة الكحل" من إخراج انتصار عبد الفتاح، والذي تجرى حاليا بروفاته النهائية، ومن المقرر تقديمه على مسرح الطليعة خلال أيام.



وأضاف "سرور" في تصريحات له، أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل"، والذي جرى تقديمه أول مرة عام 1998 على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.



يذكر أن عرض "مخدة الكحل" شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث جرى إعادة إنتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك عام 2018.



"صبايا مخدة الكحل" من بطولة سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح

