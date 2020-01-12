الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسرح الطليعة يعيد تقديم مسرحية «مخدة الكحل»

الأحد 12/يناير/2020 - 11:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء عبد المقصود
طباعة
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة حاليا تستعد لاستقبال عرض "صبايا مخدة الكحل" من إخراج انتصار عبد الفتاح، والذي تجرى حاليا بروفاته النهائية، ومن المقرر تقديمه على مسرح الطليعة خلال أيام.

وأضاف "سرور" في تصريحات له، أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل"، والذي جرى تقديمه أول مرة عام 1998 على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

يذكر أن عرض "مخدة الكحل" شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث جرى إعادة إنتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك عام 2018.

"صبايا مخدة الكحل" من بطولة سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

فوائد مشروب الأرز

منذ حوالي 12 ساعة

لاعتباره كافر.. صحيفة رفضت تخصيص أموال رجائي عليش للجائزة الأدبية

منذ حوالي 10 ساعة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

فضيحة أستاذ جامعي.. اغتصب طالبة وارتكب جريمة في شقته

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

منها النوم.. 5 عادات تحميك من الأمراض النفسية

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

«الفيروس التنفسي» يدق ناقوس الخطر بين الأطفال

الرئيس نيوز

ناسا تكشف عن سر أول من قضى أكثر من 24 ساعة في الفضاء

وزير المالية لـ"الرئيس نيوز": اقتصاد مصر آمن.. ولا خوف من تداعيات الأسواق العالمية

نائب: تعديلات قانون الخدمة المدنية تنهي أزمات الانتقالات والانتدابات

اغتصب طالبة وتحرش بأخرى.. عزل أستاذ جامعي في حكم تاريخي

منوعات

مهرجان الجري.. أكبر استعراض مناهض للحكومة في تايلاند

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

كشكول

جامعة الزقازيق تمحو أمية 3542 مواطنًا في 6 أشهر

منصة "كشكول".. امتحانات "اللغة الأنجليزية" للصف الثاني الثانوي (رابط)

جامعة القاهرة تنشر مختارات من وثائق طه حسين المجهولة

بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مركز أبحاث طب عين شمس "MASRI"

إسلام سياسي

«باب سوريا».. تقرير سري تركي يكشف أهداف أردوغان التوسعية

«مقالاتٌ في التجديد».. أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب 2020

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

«واتفرقوا الخالات».. من مفردات الحارة المصرية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

«الوحدة الوطنية واقع لا شعار» بثقافة بنى سويف

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك