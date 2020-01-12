رجائي: حديقة الحيوان بالجيزة لم يتم تجديدها منذ 130 عاما

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة تحتاج نحو 400 مليون جنيه لتطويرها طبقا للدراسات التي أجريت، موضحا أنه لم يتم تخصيص هذه الأموال حتى الآن.



وقال رجائي في تصريحات للدستور، إن الدراسات التي أجريت على الحديقة عبارة عن إضافات للبنية التحتية للحديقة، وتغيير شبكة الصرف بعضها فوق سطح الأرض والبعض الآخر تحت سطح الأرض، وقد تهالكت نتيجة مرور عليها 130 عاما.



وأضاف أن الحديقة تحتاج لأعمال لاند سكيب، وتنسيق المساحات الخضراء وإصلاح الكوبري العلوي بالحديقة وإحلال وتجديد بيت السباع وبيت الفيلة والزواحف، وشراء حيوانات جديدة مثل الزراف والفيلة وحيوان وحيد القرن.