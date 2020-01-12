ناقد رياضي يكشف تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

قال الناقد الرياضي محمد جمال، إن دولة الإمارات العربية تستضيف مباراة السوبر للمرة الرابعة، فقد استضافتها 3 مرات من قبل لاقوا نجاحًا كبيرًا من حيث التنظيم والتسويق.



وأضاف محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية TeN، أن هذا الموسم تأخر كثيرًا ولكن تم الموافقة أخيرًا على إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد يوم 20 فبراير، وسيتم تطبيق تقنية الفار.



وأوضح الناقد الرياضي، أن مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري تم تأجيلها ليوم 24 فبراير، مؤكدًا أن مباراة السوبر ستكون قوية وفي غاية الصعوبة على الفريقين.