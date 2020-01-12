للمرة الأولى.. تراجع إيرادات «الفلوس» عن المليون جنيه منذ عرضه

تراجعت إيرادات فيلم "الفلوس " للمرة الأولى عن المليون جنيه في الإيراد اليومي لشباك تذاكر السينما، ولكن ما زال الفيلم متصدرا لأعلى إيراد يومي بين الأفلام المعروضة حيث تتنافس 5 أفلام على الإيرادات في موسم رأس السنة.



" الدستور" ترصد قائمة إيرادات تلك الأفلام.



استطاع الفنان تامر حسني، أن يحتفظ بالمركز الأول بفيلم "الفلوس" محققًا إيرادات، وصلت حتى أمس السبت لـ 678،349 جنيه، ليكون متصدرًا الإيرادات بلا منازع.



ويأتي في المركز الثاني فيلم "بنات ثانوي" الذي حقق إيرادات أمس بلغت 252،418 جنيه، وينافسه فيلم "يوم وليلة" للفنان خالد النبوي الذي حقق بنفس اليوم 153،453 جنيه.



أما فيلم "دفع رباعي" فتذيل قائمة الإيرادات بـ911 جنيهًا، بينما حقق فيلم "بيت ست" إيرادات 2،113 جنيه، وحقق فيلم "استدعاء ولي عمرو" إيرادات بلغت 233 جنيها فقط.