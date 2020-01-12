غرفة الصناعات الغذائية: 1000 جنيه زيادة في طن السكر

أعلن المهندس حسن الفندي، نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، وعضو مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، عن وجود ارتفاع في أسعار السكر عالميًا؛ نتيجة أنتهاء موسم الحصاد لديهم، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع سوف يؤثر على سعر السكر محليًا.



وأوضح "الفندي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" سعر طن السكر ارتفع إلى 1000 جنيه، ولم يؤثر هذا الارتفاع على الأسعار للمستهلك، حيث يتراوح سعر كيلو السكر الأبيض ما بين 8.5 جنيهات إلى 9 جنيهات.



وأشار نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية إلى أن الاستهلاك السنوي من السكر يصل إلى 3 مليون طن، بينما الإنتاج المحلي يصل إلى 2 مليون طن، لافتًا إلى أنه يتم استيراد العجز لسد الفجوة، وهو مليون طن سنويا، ويتم الاستيراد السكر على هيئة سكر خام يتم تكريره في المصانع.