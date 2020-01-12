خطة عمل صندوق «تحيا مصر» في 2020 (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنهم في عام 2019 وصلوا لحوالي 600 ألف طالب في 10 محافظات، و110 آلاف مواطن، وجرى صرف علاج لما يقرب من 49 ألف مواطن، وذلك ضمن مبادرة "نور حياة" التي تبلغ مدتها 3 سنوات وتهدف لاستقطاب حوالي 2 مليون مواطن، لافتًا إلى علاج فيروس سي وإنشاءهم لمركز لعلاجه بمحافظة الأقصر لتوفير مشقة السفر على سكان الصعيد.



وأضاف محمد مختار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية TeN، أن الصندوق سيفتتح أول محضر متكامل لحضانات الأطفال وتوفير الأجهزة الخاصة بالحضانات ورفع كفاءتها، فضلًا عن سعيهم للوصول إلى حوالي 500 عروسة وتجهيزهم وذلك ضمن مشروع "دكان الفرحة"، موضحًا أنهم سيقومون بتقييم مشروع شارع 306 الذي تم في 4 مناطق على مستوى الجمهورية لاستكماله في مناطق أخرى.



وأشار إلى استمرار المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية التي انطلقت في 2019، لافتًا إلى استكمال إنجاز الوحدات السكنية وفرشها، بالإضافة لسعيهم لاستكمال فكر تمكين المرأة المعيلة، والمشاركة الفاعلة لصندوق تحيا مصر في أكبر صندوق استثماري خيري لدمج ذوي الهمم "عطاء"، وذلك لأن العمل الخيري هو عمل تنموي في الأساس.