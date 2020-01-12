سلطان عمان الجديد يستقبل أول المعزين في وفاة قابوس (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من استقبال سلطان عمان الجديد أول المعزين في وفاة السلطان قابوس، حيث استقبل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس ولقاء السلطان الجديد.



ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط ممثلا عن الشعب والحكومة في إيران للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس بن سعيد ولقاء السلطان الجديد هيثم بن طارق".



قدم ظريف تعازي إيران إلى سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس، وبارك تعيين السلطان الجديد، معربا عن استعداد الجمهورية الإسلامية لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

