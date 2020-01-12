«الوحدة الوطنية واقع لا شعار» بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصورالثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع بني سويف، فعقدت مكتبة أبوصير الملق محاضرة عن "الوحدة الوطنية واقع ﻻ شعار" احتفاﻻ بأعياد الميلاد المجيد ألقاها رجب راضي فهمي المحامي باﻻستئناف العالى ومجلس الدولة، قائلا: إن الوحدة الوطنية بالفعل واقع ﻻ شعار وإنها قديمة وﻻ يمكن النيل منها، ذاكرا بعض المواقف خصوصا أيام ثورة 1919 واتحاد الهلال مع الصليب، ومقولة البابا تواضروس:"وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".



وأشار إلى مشاركة المسيحيين فى المناسبات والأعياد التى تخص المسلمين، فيما أكد ريمون القمص توما راعى كنيسة مار جرجس عن عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ومدى المحبة التى تربط عنصرى الأمة ودعا لتكرار تلك اﻻحتفاﻻت لما لها من مردود وأثر طيب، بجانب عرض لفقرات فنية "شعر، غناء، تقليد فنانين" بحضور عدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمدينة.



أقام قصر ثقافة ببا أمسية شعرية بمناسبة رأس السنة الميلادية أدارها الشاعر شريف صلاح وألقى قصيدة بعنوان "شهقة"، أحمد شعبان بقصيدة "تفتيش"، محمد جمال بقصيدة "صدفة".



قدمت مكتبة النادي الرياضي عرض عرائس قفازات بعنوان "سلوكي على الهاتف" حيث يمثل استخدام الهاتف للاتصال بالأصدقاء أمر ممتع ومسلي، كما أن للهاتف استخدامات أخرى تعتبر هامة في حياتنا اليومية، ولكن يجب استخدامه باعتدال، بالإضافة إلى ورشة رسم بألالوان الخشب والفلوماستر.