وزير النقل يتابع «التذاكر الإلكترونية» بمحطة سكة حديد بورسعيد

تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، نظام التذاكر الإلكترونية بمحطة سكة حديد بورسعيد، وذلك عقب قيامهما بافتتاح أعمال تطوير المحطة بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه.



وأطلع وزير النقل على إجراءات صرف التذاكر داخل 4 شبابيك تذاكر لاستيعاب تكدس الركاب وتعمل على مدار 24 ساعة من خلال صرافين مدربين على تقديم الخدمة للراكبين، وتعتمد على نظام الميكنة الآلية والكمبيوتر في حجز التذاكر.



وشملت أعمال تطوير المحطة التي تكلفت قرابة 90 مليون جنيه، كل من: المكاتب الإدارية والاستراحات من الجهة البحرية وهدم وإحلال رصيفي الوصول 4 و5 وإنشاء وإحلال خزان المياه بسعة 300 متر مكعب لمجابهة الحرائق وتموين القطارات بالمياه واستخدامه في أغراض الصيانة والنظافة العامة، وإنشاء مجمع عنابر الجنود وملحقاتها وهي عبارة عن 6 عنابر مبيت للجنود والضباط، وكل عنبر مكون من 3 أدوار أرضية و2 علوي.



بالإضافة إلى مبنى دورات المياه المجمعة والمسجد، ومحطة الكهرباء الجديدة، وأرصفة داخلية وخارجية لجميع مكونات المحطة، فضلا عن 4 شبابيك تذاكر لاستيعاب تكدس الركاب تعمل على مدار 24 ساعة من خلال صرافين مدربين على تقديم الخدمة للراكبين، وتعتمد على نظام الميكنة الآلية والكمبيوتر في حجز التذاكر.