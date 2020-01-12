انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق بنزينة فى مدينة بدر

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب مساء اليوم السبت داخل محطة وقود في طريق السويس الصحراوي بنطاق مدينة بدر دون إصابات؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات واستدعاء العاملين لسماع أقوالهم لكشف ملابسات الحادث.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل بنزينة في مدينة بدر، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.