بالأسماء.. قتيل و7 مصابين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 7 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي الكيلو 33 اتجاه القاهرة بطريق الخدمات بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق الخدمات، وأسفر الحادث عن مصرع «سعد فياض هيبة» (33 عاماً)، وإصابة 7 آخرين وهم: «أحمد إبراهيم عز الدين» (25 عامًا) و«شعبان عجمي عبدالغفار» (52 عامًا) و«مصطفى أحمد حنفي» (35 عامًا) و«علاء رجب السيد» (39 عاماً) و«محمد عاشور فياض» (21 عامًا) و«سامح حسن علي» (30 عامًا) و«عيسى السيد عبدالسلام» (30 عامًا).

نُقِلت جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، والمصابين إلى مستشفى «جراحات اليوم الواحد».

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.