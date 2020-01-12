إيران: ترامب يقامر بالمصالح الأمريكية

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأحد، إن طهران لم توصِ أحدًا باتخاذ خطوة بالوكالة ضد الولايات المتحدة.



وأضاف: أمريكا تنقي لنا مخاوفها عبر وساطات مختلفة من الانتقام لقائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقامر بالعلاقات الدولية ووضع المصالح الأمريكية على المحك.



وتابع "ربيعي": إيران أعلنت بكل وضوح عن خطواتها، لافتًا إلى أن واشنطن عليها إزالة هواجسها فعليًا تجاه إيران.

