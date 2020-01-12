حجز صاحب مصنع بسكويت لحيازته مواد مجهولة المصدر

أمرت نيابة المرج بحجز صاحب مصنع للبسكويت والشوكولاتة ضبط بداخله طن سكر و700 كيلو زيوت ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بالمرج، 24 ساعة لحين ورود التحريات.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "سيد. ع. ا" 28 سنة صاحب مصنع للبسكويت والشيكولاتة في المرج، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى "مقرمشات" مستخدما علامات تجارية غير مسجلة كنوزـ دونا وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية "1.600 طن سكر، 700 كيلو زيت طعام، 665 كيلو كاكاو بودر، 300 كيلو حليب بودر، 220 كيلو شيكولاتة، 249600 عبوة مقرمشات معدة للبيع، 142560 عبوة بسكويت " شيكولاتة ـ ذرة" معدة للبيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.