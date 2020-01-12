لجنة عراقية للتحقيق فى استهداف المتظاهرين

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدى، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق في استهداف المتظاهرين في كربلاء.



وفي وقت سابق، ألتقي"عبدالمهدي"، رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، في أربيل، للمحاولة إلى وجود فرصة لحل المشكلات بين الحكومة والإقليم.



من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم "كردستان"، ضرورة حسم جميع المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، موضحًا أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت في جميع القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديدا جديا على العراق، داعيا إلى زيادة التنسيق بين الجانبين بمساعدة التحالف الدولي.



وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية النأي بالعراق عن الصراعات الخارجية، مشددين على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع.