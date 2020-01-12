«محلية البرلمان»: جلسة مع الوزراء لبحث نقاط الخلل بقانون تقنين أملاك الدولة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لفحص ملف التعديات على أملاك الدولة، إن اللجنة وجهت دعوة لـ8 وزراء لعقد جلسة بالبرلمان يوم الخميس المقبل، لمناقشة مجهودات كل وزارة لحماية أملاك الدولة، وتنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أملاك الدولة، والمبالغ المحصلة من قيمة التعديات الخاصة بكل وزارة.



وكشف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن الوزراء الذين سيحضرون الجلسة هم وزراء التنمية المحلية، وزير شئون المجالس النيابية، والإسكان، والزراعة، والري، ووزير المالية، والعدل، والأوقاف، بجانب عدد من المحافظين الذين تعاني محافظاتهم من عدد من المشكلات في إجراءات التقنين أهمها البحيرة والقاهرة والإسكندرية والجيزة ومطروح والسويس والفيوم والمنوفية والمنيا، كما وجهت اللجنة دعوة لعدد من سكرتيري عموم المحافظات لحضور المناقشات.



ولفت إلى أن الهدف من الجلسة هو وضع اليد على نقاط الخلل في القانون المطبق حاليا، والاستماع لمجمل المبالغ التي جرى تحصيلها ومن ثم يمكن البدء في تعديل القانون بما يعمل على حل تلك المشكلات.