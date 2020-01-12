أول تعليق من السفير البريطاني لدى طهران على احتجازه

نفى السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير، اعتقاله لساعات في إيران، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أؤكد أننى لم أشارك في أي مظاهرات، ذهبت لمراسم تأبين ضحايا سقوط الطائرة".



واعتقلت قوات الأمن الإيرانية، "ماكاير" لمدة ساعات بدعوى مشاركته في تجمع "غير قانوني" أمام جامعة أمير كبير في طهران، فيما أطلقت سراحه بعد توقيفه لمدة ساعات.



وصف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اعتقال سفير لندن لدى طهران انتهاكا صارخا للقانون الدولي.



وحذّر راب من إيران حاليا تقِف عند "تقاطع طرق"، وعليها أن تختار بين "سيرها نحو وضع المنبوذ" أو "اتّخاذ خطوات لتهدئة التوتّرات والانخراط في مسار دبلوماسي إلى الأمام".