تعديلات جديدة على قانون الزراعة أمام البرلمان.. اليوم

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول "أرضي"، والموقع في القاهرة بتاريخ 1592019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.



وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها الثاني مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثالث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد، بشأن المطالبة بتنفيذ أعمال التكسية لجسور الترع المنهارة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب خالد عبدالمولى، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبري السنبلة بمركز الحسينية، وكوبري المنشية المقام على ترعة السماعنة بمحافظة الشرقية.