البنوك تهبط بمؤشرات بورصة البحرين فى مستهل التعاملات

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات الأسبوع، بدعم من هبوط قطاع البنوك التجارية، وبالأخص سهم البنك الأهلي المتحد الذي انخفض 0.19%.



وهبط المؤشر العام للبورصة لدى مستهل التعاملات بنسبة 0.04%، بما يوازي 0.61 نقطة، ليصل إلى 1596.72 نقطة.



وتم تداول 1.45 مليون سهم، بالمستهل بقيمة 162.14 ألف دينار.



وزاد سهم مجموعة جي إف إتش المالية، المدرج أيضًا في سوق دبي المالي، وبورصة الكويت بنسبة 0.91%.



وكان السهم الأنشط تداولًا من حيث الكمية سهم مجموعة جي إف إتش المالية وذلك عقب تداول 1.35 مليون سهم.