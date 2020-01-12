مصرع وإصابة 3 بحادث سير في أطفيح

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل أعلى الطريق بقرية «صول» بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق، فيما نقل المتوفي والمصابان إلى المستشفى.



تلقَّت غرفة عمليات النجدة في الجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود حادث سير أسفر عن وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين.



وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء سير سيارة «سوزوكي» فوجئت بسيارة نقل اصطدمت بها من الخلف، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة اثنين، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎