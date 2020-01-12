الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بشراكة إماراتية.. العصار والجزار يؤسسون شركة لإنتاج الأنابيب

الأحد 12/يناير/2020 - 09:37 ص
الدكتور محمد سعيد
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، سعي الوزارة لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و3 شركات إماراتية بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال إنتاج الأنابيب من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين.. شهدها العصار والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تهدف هذه الاتفاقية - التى تم توقيعها بمقر ديوان وزارة الإنتاج الحربى - إلى قيام الأطراف الخمسة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولى إثيلين والبولى بروبلين بجميع أنواعها ومقاساتها المختلفة ولوازمها لجميع الاستخدامات، وكذا بيع وتسويق هذه المنتجات بمصر وخارجها.

من جانبه، أشار الجزار إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين كصناعة جديدة داخل السوق المصري لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والأفريقية.

بدوره، قال السيد قاسم عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب إن حرصه على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.

وأضاف أن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر في الفترة الحالية والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الفرق بين صلاة الصبح والفجر

منذ حوالي 6 ساعات

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

منذ يوم

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

منذ حوالي 19 ساعة

فوائد مشروب الأرز

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصرى

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

25 % من الأطفال يعانون من «التوحد»

دراسة: الأطعمة المصنعة تدفع الأمريكيين للبدانة المفرطة

«الفيروس التنفسي» يدق ناقوس الخطر بين الأطفال

4 أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس

الرئيس نيوز

إيران: ننتظر تقرير الأمن لمعرفة تفاصيل احتجاز سفير بريطانيا

وزير الخارجية القبرصي في اليونان لتوقيع مذكرات تفاهم غدا

رئيس الوزراء يزور سلطنة عمان للتعزية فى السلطان قابوس بن سعيد

وزير البترول: حقل ظهر رفع معنوياتنا.. ونتوقع مزيدا من الاكتشافات

منوعات

«هاري» يلتقي بالملكة البريطانية لبحث تقليص دوره الملكي

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

كشكول

اليوم انطلاق امتحانات نصف العام بمدرسة الحلي والمجوهرات بالعبور

امتحان الجبر لأولى إعدادي بالقاهرة والعلوم للصف الثاني .. اليوم

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

نادى كتاب المصرية اللبنانية يناقش "نادى القلق"

افتتاح معرضين للفن التشكيلى بقاعة أوبونتو فى الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك