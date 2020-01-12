بشراكة إماراتية.. العصار والجزار يؤسسون شركة لإنتاج الأنابيب

أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، سعي الوزارة لتوطين مختلف الصناعات التي تخدم الصالح العام للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.



جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و3 شركات إماراتية بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال إنتاج الأنابيب من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين.. شهدها العصار والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



تهدف هذه الاتفاقية - التى تم توقيعها بمقر ديوان وزارة الإنتاج الحربى - إلى قيام الأطراف الخمسة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية من البولى إثيلين والبولى بروبلين بجميع أنواعها ومقاساتها المختلفة ولوازمها لجميع الاستخدامات، وكذا بيع وتسويق هذه المنتجات بمصر وخارجها.



من جانبه، أشار الجزار إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي من منطلق إيمان وزارة الإسكان بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التصنيع المحلي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الأنابيب بمختلف أنواعها من مادة البولى إثيلين والبولي بروبلين كصناعة جديدة داخل السوق المصري لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول العربية والأفريقية.



بدوره، قال السيد قاسم عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب إن حرصه على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.



وأضاف أن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب الإماراتي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر في الفترة الحالية والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.