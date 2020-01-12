استقرار سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وبلغ السعر ببنك مصر 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع،وبلغ السعر ببنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وبلغ السعر بالبنك التجاري الدولي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وبلغ السعر بالبنك العربي الأفريقي الدولي 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.