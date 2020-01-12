استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرار ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل السعر 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي.



وسجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصري، و15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع ببنك مصر.



كما سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء، و6.091 جنيه للبيع ببنك القاهرة، و15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع ببنك التجاري، و15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع بالبنك العربي الأفريقي الدولي.