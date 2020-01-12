15 نصيحة للقيادة بأمان في الشبورة

قدَّمت الإدارة العامة للمرور نصائح عدة للمواطنين يجب اتباعها للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية على الطرق، وهي:



1. أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هي تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2. اضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3. استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

4. افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5. يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6. استعمل مساحات المطر.

7. استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8. عدم التوقف في منطقة الشبورة.

9. في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10. الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11. ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12. يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13. عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

14. رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

15. عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

