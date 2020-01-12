وزير النقل يصل بورسعيد لافتتاح محطة السكة الحديد بعد تطويرها

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، لافتتاح أعمال تطوير محطة السكة الحديد، وتفقد عدد من الكباري والطرق والمنشآت التابعة للوزارة.



واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير النقل، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد المشروع الجارية على أرض المحافظة، وسبل التعاون بين المحافظة والوزارة خلال الفترة المقبلة.



ومن المنتظر، أن يفتتح وزير النقل ومحافظ بورسعيد، أعمال تطوير محطة سكة الحديد، وتفقد كوبري منطقة الرسوة، وكوبري منطقة الجميل، ومزلقانات القطارات.