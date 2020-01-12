فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال المترو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إعادة فتح شارع الهرم أمام سفارة النيجر ومستشفى الهرم بعد انتهاء أعمال مترو الأنفاق، التى استغرقت 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال.



وكانت إدارة المرور، أغلقت شارع الهرم وقامت ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعى" المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك بمناسبة القيام بأعمال نقل المرافق "غاز طبيعى " والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، والتى تستلزم غلق جزئى بشارع الأهرام أمام سفارة النيجر، على أن تكون الأعمال لمدة 3 أيام حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير الجارى، دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور اى زحام مرورى أمام حركة السيارات.