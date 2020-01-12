الشورى الإيراني يعقد جلسة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية اليوم

يعقد مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، جلسة مغلقة؛ لدراسة حادث سقوط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران صباح الأربعاء، الماضي.



ومن المقرر أن يحضر الجلسة كبار المسؤولين فى الحرس الثورى الإيرانى وستتم دراسة الأبعاد المختلفة لهذا الحادث وتقديم التقارير المطلوبة.



وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، فى كارثة أودت بحياة 176 شخصا.



واعترفت هيئة الأركان الإيرانية - فى وقت سابق الیوم - بإصابة الطائرة التى سقطت بالقرب من مطار الإمام خمينى بطهران عن طريق الخطأ.