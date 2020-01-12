وزير خارجية قبرص يزور اليونان غدًا
الأحد 12/يناير/2020 - 08:58 ص
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يتوجه وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إلى اليونان غدا الإثنين في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بالرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس ورئيس وزراءه كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إن كريستودوليدس سوف يلتقي أيضا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ليوقع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والتعاون الفني.
وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إن كريستودوليدس سوف يلتقي أيضا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ليوقع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والتعاون الفني.