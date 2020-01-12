وزير خارجية قبرص يزور اليونان غدًا

يتوجه وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إلى اليونان غدا الإثنين في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بالرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس ورئيس وزراءه كيرياكوس ميتسوتاكيس.



وقالت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) - إن كريستودوليدس سوف يلتقي أيضا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ليوقع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية والتعاون الفني.

