جامعة الدول تنظم الاجتماع 15 للجنة العربية للإعلام الالكتروني

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات الاجتماع الـ (15) للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، اليوم الأحد، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب في دبي بالإمارات.



تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاحتفال بتسمية دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي ثلاثة اجتماعات منبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير 2020، ويأتي على رأس هذه الاجتماعات اجتماع الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

