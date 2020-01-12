أول تعليق من خارجية إيران على احتجاز سفير بريطاني

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنها تنتظر تقريرا من الأمن لمعرفة تفاصيل احتجاز سفير بريطانيا، في طهران لعدة ساعات، بتهمة تواجده في الاحتجاجات.



ومن جانبها، دعت الولايات المتحدة أمس السبت، إيران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني لدى طهران، بعد تقارير عن توقيفه خلال تظاهرة ضد النظام.



وكتبت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورجن أورتيغاس على تويتر إن هذا الاعتقال "ينتهك اتفاقيّة فيينا التي يمتلك النظام تاريخا سيئا في خرقِها".



وأضافت "ندعو النظام إلى الاعتذار رسميا للمملكة المتحدة لانتهاك حقوقه"السفير"، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيّين".



وكان مئات المتظاهرين الغاضبين في العاصمة الإيرانية طهران، تجمعوا أمس السبت، احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم إيرانيون، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية.



وقالت السلطات الإيرانية - في وقت سابق اليوم - إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أمريكية في العراق، أطلقت صاروخا صوب الطائرة عن طريق الخطأ.