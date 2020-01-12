«الاتجار بالعملة» و«اعتناق فكر داعش» أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة جمال اللبان في الاتجار بالعملة دون ترخيص ومحاكمة المتهمين باعتناق الفكر الداعشي.



محاكمة المتهمين باعتناق الفكر الداعشي



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 7 متهمين في الانضمام إلى تنظيم داعش.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي، وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون، رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.





محاكمة جمال اللبان في الاتجار بالعملة دون ترخيص



تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسات محاكمة جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

الحكم على متهم بأحداث تجمهر الطالبية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة متهم في "أحداث تجمهر الطالبية"، لاتهامه وآخرين بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أفراد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.





إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء



تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت في محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كل من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى عبد التواب.

ونسب للمتهمين وآخرين بالقضية تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها في شارع الفلكى.