البابا تواضروس يشيد بعمل «الكهنة»

شكر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مستهل اجتماعه بكهنة إيبارشيات محافظة سوهاج، كل الكهنة الحاضرين باسم قداسته واسم الآباء مطارنتهم وأساقفتهم على تعبهم في الخدمة ومواجهتهم لمعوقات الخدمة من ظروف الأماكن والإمكانات.



وقال في نص كلمته: "أنت أيها الكاهن لك دور عظيم جدًا في منظومة الخدمة الكنسية، وأنا باسم الآباء المطارنة والأساقفة بشكركم على تعبكم - اللي في القرية واللي في المدينة واللي في النجع واللي في كنيسة بعيدة واللي مش عارف يكمل العمل بتاعه واللي بيحلم بعمل كبير واللي بيفكر ويضيف للخدمات إضافات جديدة- كل دة أنا بشكركم عليه وسعيد إني أتقابل معاكم".



وأكد في مستهل اجتماعه بكهنة إيبارشيات محافظة سوهاج والذي حضره ما يقارب 500 كاهن، أن عمل الأب الكاهن هو الرئيسي في الكنيسة قبل عمل البطريرك والأحبار والشمامسة، إذ أن الأب الكاهن هو من يخرج من تحت يديه كل هؤلاء مما يوقع مسؤولية كبيرة على عاتقه.



وقال: "أنتم العمل الرئيسي في عمل الكنيسة الرعوي قبل البطريرك والأساقفة والشمامسة، وعندما يحمل العمل الرئيسي آباء كهنة أمناء يكون عمل رائع أمام المسيح.. من تحت يد الأب الكاهن يخرج البطريرك والمطران والكاهن والشماس وزوجة الكاهن وزوجة الشماس والراهب والراهبة.. وبالتالي مسؤوليتك مسؤولية كبيرة، مش مسؤولية يوم الرسامة وانتهينا.. مسؤولية الأب الكاهن مسؤولية عظيمة للغاية".



وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت الماضى، زيارة رعوية تمتد على خمسة أيام يزور خلالها الإيبارشيات الست بمحافظة سوهاج وهي سوهاج والمنشاة والمراغة، وجرجا، والبلينا، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.