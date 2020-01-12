بث مباشر.. البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء بجرجا

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن، القداس الإلهى، بكنيسة العذراء بجرجا.



ودشن البابا تواضروس بتدشين كنيسة القديسة العذراء مريم بجرجا - محافظة سوهاج، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني لمحافظة سوهاج.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، صباح الإثنين، القداس الإلهى، بمذابح كنيسة مارجرجس وكنيسة العذراء والأنبا إبرام بكنيسة مارمرقس بسوهاج.



وافتتح البابا تواضروس الثاني، عقب وصوله اليوم السبت، مدارس عيون مصر سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج.



ويلتقي قداسة البابا المجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة، فيلتقي مساء الثلاثاء المقبل برهبان دير السيدة العذراء بأخميم.



ويختتم البابا بزيارة دير الأنبا بيشاي بسوهاج صباح الأربعاء المقبل ويلتقي رهبان الدير خلال الزيارة.



وتعتبر هذه الزيارة الرعوية الأولى لقداسة البابا تواضروس لإيبارشية سوهاج، لكنها الزيارة الأولى لإيبارشيتي طما وطهطا واللتين يرأسها الأنبا إسحق الأنبا إشعياء.