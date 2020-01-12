مصرع 8 في انفجار مصنع بالهند

لقي 8 أشخاص مصرعهم في حين ثمة مخاوف من محاصرة عدد آخر عقب انفجار وقع في مصنع في منطقة تارابور الصناعية، على بعد 111 كيلومترا من مدينة مومباي في منطقة بالغار بولاية ماهاراشترا بجنوب غرب الهند مساء يوم الاحد.



وأكد مسؤول بالشرطة المحلية مقتل 8 أشخاص وأن عمليات إخماد الحريق جارية.



وكان الانفجار شديدا جدا إلى درجة أن دويه سُمع على مسافة تتراوح بين 25 إلى 30 كم، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وتم قطع التيار الكهربائي في المنطقة كإجراء احترازي.