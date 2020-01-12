السوبر الإسبانى.. موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم بشكل عام، والكرة الإسبانية وريال مدريد بشكل خاص، المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإسباني.



ولم يجد ريال مدريد صعوبة في عبور بوابة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتصر عليه بثلاثية لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.



فيما استطاع أتليتكو مدريد الفوز على برشلونة في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليلقي غريمه ريال مدريد.



موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وسيقام ديربي مدريد بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي ودبي، مساء الأحد 12 يناير.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو

وستنقل المباراة حصرياً عبر قناة السعودية الرياضية، بتعليق الثنائي فارس عوض وفهد العتيبي.