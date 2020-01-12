السعودية تحذر المواطنين بهذه المناطق من حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، المواطنين داخل المملكة من حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة والتي ربما تصل إلى درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق معينة.



وكشف تقرير صادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن المناطق التي يتنخفض فيها درجات الحرارة، هي: «تبوك، الجوف، حائل، المدينة المنورة»، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.