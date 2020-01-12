أمريكا تهدد بتوجيه ضربة مؤلمة للعراق

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن تحذير إدارة دونالد ترامب، العراق من توجهيه ضربة مؤلمة اقتصاديًا لها، من خلال إمكانية المنع من الوصول إلى حساب مصرفي حيوي في حال الاستمرار في مسعى طرد القوات الأمريكية.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين عراقيين قولهم إن الخارجية الأمريكية أبلغت بغداد أنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى حساب في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، يتضمن عائدات مبيعات النفط، الأمر الذي يهدد بتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمات طاحنة.



وأكد مسئول عراقي أن التحذير جاء عبر اتصال هاتفي أجرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، مع القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ضمن بحث الطرفين ملفات أخرى من الشراكة العسكرية والمالية والسياسية بين واشنطن وبغداد.



كان ترامب، هدد بفرض عقوبات ضد العراق في حال إصرار بغداد على سحب القوات الأمريكية، وذلك بعد إعلان الرئيس العراقي ذلك على خلفية مقتل أمريكا للجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي في بغداد.