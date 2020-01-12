الأحد 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. احتفالية «كنوز القاهرة الفاطمية» بدار الأوبرا

الأحد 12/يناير/2020 - 05:31 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
حسن أمين
طباعة
تقام مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية ثقافية بعنوان «كنوز القاهرة الفاطمية»، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية والتي يترأسها الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية كل من، المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور محمد الكحلاوي أمين الاتحاد العام للأثريين العرب، والدكتور أيمن فؤاد السيد أستاذ التاريخ الإسلامي ويديرها الدكتور جمال الشاعر ويصاحبها معرضا للصور الفوتوغرافية للفنان جورج ماهر.

ويدور الحوار حول تاريخ القاهرة الفاطمية وأهم معالمها وطرازها المعماري المميز،إلى جانب التأكيد على ثراء الحضارة الإسلامية التي تذخر بها مدينة الألف مئذنة كما يطلق عليها العلماء والمؤرخون.

يشار إلى أنه من المعروف أنه منذ تأسيس مدينة القاهرة قبل ما يزيد عن 10 قرون على يد جوهر الصقلي قائد جيش الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باتت المركز الرئيسي للحضارة العربية والإسلامية بسبب تفردها وتنوعها الثقافي ووفرة آثارها التي عبرت عن ثراء فن العمارة الإسلامية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: طقس الأحد شديد البرودة.. القاهرة 9

منذ حوالي 12 ساعة

يسرا: كلمة السيسي لي في احتفالية الشرطة وسام على صدري

منذ يوم

وسائل إعلام: تنصيب هيثم آل سعيد سلطانًا لعمان

منذ يوم

ترامب يُعلق على انفصال الأمير هارى وميجان عن العائلة الملكية

الصور

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

image description

مباراة الزمالك وزيسكو بدورى أبطال إفريقيا

image description

بحضور رجال السياحة.. افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

وزير البترول: إسرائيل ستحول غازها لمصر لإسالته وإعادة تصديره

الباز: ولاء الجيش لبلده سر أمان الشعب المصري

أول قرار من «التعليم» على تسريب امتحانات «2 ثانوي»

أيام زمان

فؤاد نجم يكشف أسرار حياة عبد الحليم حافظ فى الملجأ

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

نجم الساعة

السفارة الأمريكية فى عمان تنعى السلطان قابوس

الصحة

4 أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس

4 أسباب شائعة لحدوث الإجهاض خلال الشهور الأولى من الحمل

دراسة: «اللسان السمين» سبب رئيسى فى الشخير

فوائد تناول الشاى

الرئيس نيوز

ترامب ينعى السلطان قابوس ويصفه بـ"صديق الجميع"

أحمد موسى: إثيوبيا تريد بيع مياه النيل الأزرق لمصر

الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

تداول قائمة بأسماء الأعضاء الجدد للهيئات الإعلامية.. ومرشحون: لم يتواصل معنا أحد رسميا

منوعات

منتجعات غريبة للتزلج حول العالم

طفل هندى يستعيد بصره بعد معجزة

افتتاح الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة بالمغرب

النوم فى الإجازة يعرض للإصابة بأمراض خطيرة

كشكول

جامعة القاهرة تحيل رئيس قسم العلاقات بـ"الإعلام" للتحقيق

أستاذ جامعي: تطبيق "٣٦٥ صحة" يحتاج لتطوير المستشفيات أولاً

جامعة القاهرة: المستشفيات جاهزة لتطبيق "٣٦٥صحة" وننتظر التفاصيل

مدير مستشفيات عين شمس: "٣٦٥ صحة" سيوفر الخدمات الطارئة للمرضى

إسلام سياسي

هل هناك فرق بين صلاة الفجر والصبح؟

تعرف على حكم الدعاء جهرا عند المقابر

غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا للجامعة بدمياط

خريجي الأزهر تندد بالتفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا السلطان.. وهذه السلطنة
د.أحمد الخميسى
الرواية «لايت».. لا صلصة ولا ثوم
بسنت حسن
«الوداع» بنكهة صينية
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
المزيد

الثقافة

لطفى لبيب «مقاتل من ذهب» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

سرد رحلة البعثة الدنماركية بلغة أدبية فى "الأثر يقود إلى رمال"

نادى كتاب المصرية اللبنانية يناقش "نادى القلق"

افتتاح معرضين للفن التشكيلى بقاعة أوبونتو فى الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك