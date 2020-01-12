الليلة.. احتفالية «كنوز القاهرة الفاطمية» بدار الأوبرا

تقام مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية ثقافية بعنوان «كنوز القاهرة الفاطمية»، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية والتي يترأسها الدكتور مجدي صابر.



ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية كل من، المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور محمد الكحلاوي أمين الاتحاد العام للأثريين العرب، والدكتور أيمن فؤاد السيد أستاذ التاريخ الإسلامي ويديرها الدكتور جمال الشاعر ويصاحبها معرضا للصور الفوتوغرافية للفنان جورج ماهر.



ويدور الحوار حول تاريخ القاهرة الفاطمية وأهم معالمها وطرازها المعماري المميز،إلى جانب التأكيد على ثراء الحضارة الإسلامية التي تذخر بها مدينة الألف مئذنة كما يطلق عليها العلماء والمؤرخون.



يشار إلى أنه من المعروف أنه منذ تأسيس مدينة القاهرة قبل ما يزيد عن 10 قرون على يد جوهر الصقلي قائد جيش الخليفة المعز لدين الله الفاطمي باتت المركز الرئيسي للحضارة العربية والإسلامية بسبب تفردها وتنوعها الثقافي ووفرة آثارها التي عبرت عن ثراء فن العمارة الإسلامية.