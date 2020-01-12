تظاهرات بـ«الأحذية الحمراء» بالمكسيك للتنديد بجرائم العنف ضد المرأة.. صور

تظاهر العديد من الشعب المكسيكي، بطريقة غريبة من خلال الأحذية الحمراء؛ للاحتجاج ضد جرائم العنف ضد المرأة المنتشرة فى البلاد، وذلك بعد تعدد جرائم القتل ضد النساء في بلدان المكسيك.



وشهدت عدة ولايات فى المكسيك جرائم قتل للنساء بوسائل وحشية وتشير الدراسات إلى أن معدل العنف ضد المرأة فى المكسيك يزداد من عام إلى عام.



وناشد المتظاهرون الحكومة بوضع آليات لضبط الجناة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم ونشر الوعى الأسرى على المواطنين.



وبحسب الصور التي نشرتها وكالة رويترز للأنباء، قام السيدات بوضع صلبان وردية في نصب تذكاري مؤقت ضد قتل الإناث.