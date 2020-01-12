موعد وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة قادمة من زيمبابوى

تصل إلى مطار القاهرة الدولى، غدًا الإثنين، بعثة فريق النادى الأهلى لكرة القدم قادمة من زيمبابوى، عقب أداء مبارة بلاتينوم، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكلا لفريقين، والتى أقيمت عصر أمس السبت، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأهلى المركز الثانى بالمجموعة.



ومن المقرر أن تصل بعثة النادى الأهلى على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية القادمة من مطار هرارى إلى مطار أديس أبابا كترانزيت ومنها إلى مطار القاهرة الدولى، حيث ستسغرق مدة الرحلة حوالى 12 ساعة متتالية.



وكانت بعثة الأهلي غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار هرارى بزيمبابوى.