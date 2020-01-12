«الرى» تستكمل أعمال حماية شاطئ محطة الرمل

قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة قومية شاملة على ثلاث مراحل لمواجهة كافة المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة؛ للحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق المختلفة.



وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، في تصريحات له، استكمال تنفيذ أعمال تدعيم وحماية شواطئ المدن الساحلية ضمن خطة العام المالى الجديد، ومنها "الإسكندرية ومطروح ورشيد"؛ للحد من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، التي تتسبب في فقدان كثير من الشواطئ، وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر.



وقالت المهندسة عزه عبد الحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانه بغرب الدلتا بالإسكندرية، إنه يتم استكمال تنفيذ أعمال حماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل، وعملية حماية وعملية تدعيم وتطوير المنطقه أمام قلعة قايتباي، اليوم الأحد، وذلك عقب إنزال أحجار الحماية أمس السبت، فى إطار خطة الحماية من آثار التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة.