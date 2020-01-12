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عالم

وفاة رجل إطفاء فى حرائق الغابات الأسترالية

الأحد 12/يناير/2020 - 04:08 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الأسترالية مقتل رجل إطفاء أثناء عمله في إخماد حريق غابات في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في جميع أنحاء البلاد خلال موسم الحرائق هذا منذ سبتمبر الماضي إلى 27 على الأقل.

وقال رئيسه في العمل كريس هاردمان للصحفيين اليوم الأحد إن رجل الإطفاء بإدارة «فورست فاير مانجمنت فيكتوريا»، والذي كان لديه 40 عامًا من الخبرة، قتل أثناء إخماد حريق في منطقة أوميو يوم السبت.

ومنحت الظروف المناخية الأكثر اعتدالًا، بما في ذلك درجات الحرارة الباردة والأمطار والرياح الأقل قوة، بعض الراحة لرجال الإطفاء المرهقين منذ يوم السبت في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم الأحد إنه يقبل بأن تغير المناخ يؤثر على مواسم الصيف الأطول والأكثر دفئًا وجفافًا كما ألمح إلى تغيير السياسة لتقليل الانبعاثات.

وتعرض موريسون لانتقادات شديدة بسبب تعامله مع أزمة الحرائق، بما في ذلك قضاء عطلة في هاواي والتقليل من أهمية العلاقة بين تغير المناخ وحرائق الغابات المدمرة.

وقال موريسون لمحطة الإذاعة الأسترالية «أيه بي سي» يوم الأحد إنه ادرك على ضوء الأحداث السابقة، أنه لم يكن من المناسب السفر لقضاء عطلة عائلية.

تأتي تصريحات موريسون بعد يومين فقط من خروج عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع المدن الرئيسية بجميع أنحاء أستراليا، وطالبوه بالاستقالة بسبب تعامله مع أزمة حرائق الغابات.

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